Un groupe de yorkshire terriers, un shiba et un chat en kimonos reçoivent une bénédiction dans un sanctuaire de Tokyo lors d’un festival traditionnellement organisé pour célébrer la croissance des enfants.
Japon : des animaux de compagnie bénis en kimonos
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