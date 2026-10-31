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Japon : des animaux de compagnie bénis en kimonos

information fournie par AFP Video 31/10/2026 à 18:10

Un groupe de yorkshire terriers, un shiba et un chat en kimonos reçoivent une bénédiction dans un sanctuaire de Tokyo lors d’un festival traditionnellement organisé pour célébrer la croissance des enfants.

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