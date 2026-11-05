Un A320 Dublin-Rome dérouté vers Évreux en raison d'une alerte à la bombe

Des passagers quittent l'avion d'Air Lingus dérouté vers l'aéroport d'Evreux, à l'ouest de Paris, le 5 novembre 2026 ( AFP / Guillaume Saligot )

Un avion de ligne A320 comprenant 157 personnes embarquées et qui faisait la liaison entre Dublin et Rome, "a été dérouté" et a atterri jeudi matin sur "la base aérienne d'Évreux" en raison d'une alerte à la bombe, a annoncé Matignon.

"Notre permanence opérationnelle a décollé pour intercepter cet avion de ligne suite à une suspicion d’alerte à la bombe", a indiqué de son côté à l'AFP l’armée de l’Air et de l’Espace. "L’avion est dérouté et escorté sur le terrain d'Evreux", a-t-elle ajouté.

Selon le site Flightradar qui traque les avions en vol en temps réel, l'appareil de la compagnie Aer Lingus a atterri à 10H05.

Une dizaine de vols commerciaux en Europe avaient été visés mardi par des alertes à la bombe qui se sont révélées fausses selon les autorités des pays concernés.

Selon les services de Matignon, qui n'ont pas précisé si cet incident s'inscrivait dans une telle série, les 151 passagers et six membres d'équipage ont été "mis en sécurité" et "les équipes de déminage interviennent" actuellement.

Dans un communiqué, Aer Lingus a assuré que le vol EI402 avait "atterri en toute sécurité" et que la compagnie travaillait à acheminer ses clients vers leur destination finale "le plus rapidement possible".

Mardi, au moins quatre alertes avaient concerné des vols de la compagnie irlandaise Ryanair : un reliant Manchester (Angleterre) à Murcie (Espagne), un Lisbonne-Rome, un Dublin-Rome et un Dublin-Sofia.

Deux vols à destination de Varsovie (un de la compagnie scandinave SAS en provenance de Copenhague et un autre de la compagnie polonaise LOT au départ de Londres-Heathrow) ont aussi été ciblés, ainsi qu'un vol Wizz Air reliant Bergame (Italie) à Sofia.

Tous les avions ont été inspectés à l'atterrissage, sans qu'aucun engin suspect ne soit découvert.

Lundi déjà, une alerte sur un vol Wizz entre Luton en Angleterre et Sofia avait dû atterrir en urgence à Budapest, escorté de deux avions de chasse hongrois.