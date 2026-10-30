Depuis le début du conflit au Moyen-Orient et la flambée des cours du pétrole qui a suivi, de nombreux chauffeurs de taxis en Syrie se sont tournés vers des modèles électriques, la plupart de fabrication chinoise, pour réduire leurs coûts.
En Syrie, les chauffeurs de taxi se tournent vers l'électrique face à la flambée du pétrole
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro