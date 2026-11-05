"Il comprend le Texas" : des habitants de Round Rock, ville natale de James Talarico, réagissent à sa victoire aux élections de mi-mandat. Le démocrate de 37 ans a remporté le siège de sénateur en jeu au Texas, faisant ainsi basculer à gauche ce bastion du conservatisme américain.
"Il comprend le Texas" : les électeurs de la ville natale de Talarico réagissent à sa victoire
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