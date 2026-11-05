La ville de New Delhi est recouverte d'une épaisse couche de smog, alors que la pollution atmosphérique toxique dans la capitale indienne atteint un niveau plus de 30 fois supérieur à la limite quotidienne recommandée par l'Organisation mondiale de la santé.
Inde : New Delhi plongée dans un épais brouillard toxique
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