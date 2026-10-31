L'acte III de la colère sociale a débuté à Paris et ailleurs en France samedi, loin des centres-villes et encadré 70.000 policiers et gendarmes mobilisés face aux craintes de dégradations, mises en avant par le gouvernement.
Acte III de la colère sociale : les cortèges se sont élancés à distance des centres
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