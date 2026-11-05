Le candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau relance l'idée d'une primaire pour désigner un candidat unique à droite et au centre organisée en "première quinzaine du mois de février au plus tard", lors d'une viste au salon Euronaval à Villepinte.
Présidentielle : Retailleau propose une primaire en début "février au plus tard"
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