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IA : comment savoir si elle rapporte vraiment ?

information fournie par Ecorama 16/10/2026 à 14:10

Alors que les entreprises passent de l’expérimentation au déploiement massif, la facture de l’IA explose malgré une baisse du coût unitaire, en raison d’une consommation en forte hausse. La difficulté reste de mesurer la valeur réelle créée, puisque seule une faible part des dépenses est reliée à un résultat financier concret, souvent aggravée par un surdimensionnement des modèles utilisés. Pour maîtriser les coûts, il faut définir précisément le résultat attendu, choisir les bons outils et allouer les ressources de manière plus fine. L'analyse de Sarah Bernuit, Managing Director Data & IA chez Accenture France, Tic Tech du 16 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

IA: Intelligence artificielle

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