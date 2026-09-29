"On boycotte définitivement les États-Unis", affirme Dwayne Zaba, touriste canadien, depuis Saint-Pierre-et-Miquelon. Les Canadiens constituent la majeure partie des voyageurs de l'archipel français, dans un contexte de crise diplomatique entre les États-Unis et le Canada.
Saint-Pierre-et-Miquelon: des touristes canadiens "boycottent" les États-Unis
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