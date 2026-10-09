Le candidat Horizons à la présidentielle 2027 Edouard Philippe visite le Sommet de l'élevage à Cournon-d'Auvergne (Puy-de-Dôme), alors que la ministre de l'Agriculture Annie Genevard a annoncé de nouvelles mesures pour les agriculteurs frappés par la sécheresse, avec des prêts à taux zéro pour renflouer les trésoreries. IMAGES
Présidentielle: Edouard Philippe à la rencontre des éleveurs au Sommet de l'Elevage
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro