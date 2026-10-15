Marine Tondelier, candidate des Écologistes à l'élection présidentielle, visite le Mondial de l'automobile, avec son bébé dans une poussette. Elle découvre les dernières nouveautés sur les stands des constructeurs français Citroën et Renault. IMAGES
Visite de Marine Tondelier au salon Mondial de l'automobile
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