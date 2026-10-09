Le président français Emmanuel Macron et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier visitent l’entreprise franco-allemande de construction de véhicules spatiaux The exploration Company, dans le cadre de la visite d’Etat en France du président allemand, après une première rencontre à l'Elysée où Steinmeier a assuré que "les Allemands vont rester de bons Européens", malgré tous les "changements" auxquels ils sont confrontés. IMAGES
Gironde: Macron et Steinmeier visitent une entreprise de véhicules spatiaux
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