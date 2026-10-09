Une épaisse brume de fumée toxique enveloppe la capitale de la province de Kalimantan central, Palangkaraya, alors que des incendies continuent de ravager de vastes étendues de forêts et de tourbières, sur les Indonésiennes de Bornéo, de Sumatra et en Papouasie. IMAGES
Indonésie: une brume de fumée toxique enveloppe une partie de l'île de Bornéo
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