L’IA va-t-elle supprimer la taxe sur la flemme ?

L’IA pourrait bientôt éliminer la « taxe sur la flemme » en prenant en charge les démarches que les consommateurs repoussent : résilier, comparer, négocier ou acheter. Les agents personnels automatisent déjà ces tâches, comme ceux de Shopify ou Meta, même si certaines plateformes comme Amazon freinent leur déploiement pour préserver leur modèle publicitaire. Cette nouvelle bataille opposera l’IA des vendeurs, qui optimise les prix, à celle des consommateurs, qui défend leur temps et leur argent. L'analyse de Raphaël David Lasseri, docteur en physique théorique et fondateur de Magic LEMP. Tic Tech du 16 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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