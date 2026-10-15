Thomas Grejbine : "Pour augmenter le pouvoir d'achat, il va falloir travailler plus"

Paul Krugman estime que la France est devenue « l’homme malade du monde occidental », en raison d’une trajectoire budgétaire jugée insoutenable et d’un système de retraite trop coûteux. Entre promesses de retour sous 3 % de déficit, propositions d’économies et hausses d'impôts massives, fiscalité patrimoniale jugée dégressive pour les plus riches et mesures impopulaires évoquées par les experts, la campagne présidentielle s’annonce sous forte contrainte financière. Thomas Grejbine, économiste et enseignant à Sciences-Po, était l’invité de l’émission Ecorama du 15 octobre 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
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