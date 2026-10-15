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Thomas Grejbine : "Pour augmenter le pouvoir d'achat, il va falloir travailler plus"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 15/10/2026 à 14:05

Paul Krugman estime que la France est devenue « l’homme malade du monde occidental », en raison d’une trajectoire budgétaire jugée insoutenable et d’un système de retraite trop coûteux. Entre promesses de retour sous 3 % de déficit, propositions d’économies et hausses d'impôts massives, fiscalité patrimoniale jugée dégressive pour les plus riches et mesures impopulaires évoquées par les experts, la campagne présidentielle s’annonce sous forte contrainte financière. Thomas Grejbine, économiste et enseignant à Sciences-Po, était l’invité de l’émission Ecorama du 15 octobre 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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