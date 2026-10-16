Quand Nvidia investit dans la tech française

information fournie par Ecorama • 16/10/2026 à 14:00

De passage à Paris, le patron de Nvidia Jensen Huang a annoncé l’entrée du géant américain au capital de quatre pépites françaises : Doctolib, Pigment, Genesis AI et Entalpic. Au programme également, la cyberattaque sans précédent sur les systèmes de froid qui a touché plus de 400 magasins en France, les 87 millions d’euros levés par Wiremind, Vates et VoltR, et les 1382 startups à impact que compte désormais le pays. Le JT de la Tech par Camille Bour-Roussi, journaliste. Tic Tech du 16 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com