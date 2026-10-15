Le Nigeria, le premier producteur africain de pétrole, cherche à devenir un pôle régional de raffinage. La flambée du brut et les pénuries d'approvisionnement causé par la fermeture du détroit d'Ormuz a poussé de nombreux pays a se tourner vers la raffinerie du milliardaire Aliko Dangote. Reportage au cœur de cette raffinerie.
Pétrole : Le Nigeria cherche à devenir un pôle régional de raffinage
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro