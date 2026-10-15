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Pétrole : Le Nigeria cherche à devenir un pôle régional de raffinage

information fournie par France 24 15/10/2026 à 15:04

Le Nigeria, le premier producteur africain de pétrole, cherche à devenir un pôle régional de raffinage. La flambée du brut et les pénuries d'approvisionnement causé par la fermeture du détroit d'Ormuz a poussé de nombreux pays a se tourner vers la raffinerie du milliardaire Aliko Dangote. Reportage au cœur de cette raffinerie.

Pétrole et parapétrolier

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