La Française Sophie Adenot et ses trois camarades de la mission Crew-12 ont amerri jeudi comme prévu au large de la Californie, couronnant une mission de près de huit mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS).
La Française Sophie Adenot et l'équipage de Crew-12 de retour sur Terre
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