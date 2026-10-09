Les "propositions" de Marine le Pen "sont très dangereuses pour les agriculteurs", estime Edouard Philippe, candidat centre-droit à la présidentielle 2027, lors de sa visite au Sommet de l'élevage à Cournon-d'Auvergne (Puy-de-Dôme), deux jours après la candidate du Rassemblement national. SONORE
Agriculture : Edouard Philippe juge les propositions de Marine Le Pen "très dangereuses"
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