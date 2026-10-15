La lauréate du prix Nobel de la paix, Navi Pillay, critique les sanctions "illégales" prises par Donald Trump à l'encontre de la Cour pénale internationale (CPI), affirmant que le président américain avait besoin d'une leçon de droit international.
La lauréate du prix Nobel Pillay fustige les sanctions de Trump contre la CPI
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