Alors que le marché de la pierre montrait des signes de reprise cet été, l’instabilité politique pourrait tout remettre en question. Guillaume Martinaud, président du réseau immobilier Orpi, revient sur l’évolution des transactions depuis juin, les zones les plus dynamiques et les menaces qui planent sur cette rentrée : tensions sociales, blocages, hausse des taux d’emprunt, et spectre d’un crédit plus cher. Le marché résidentiel peut-il encaisser ce retour de l’incertitude ? Et quelles villes tirent leur épingle du jeu malgré tout ? Ecorama du 2 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
