Lorsque Jacky Lee a appris qu'un violent incendie faisait rage dans la résidence où elle vivait à Hong Kong, elle a craint de ne plus jamais revoir son caniche. Mais Jason a finalement été sauvé par les pompiers des tours encore en feu.
Incendie de Hong Kong: sauvé des flammes, Jason a retrouvé sa maîtresse
