Emmanuel Macron a martelé en Conseil des ministres qu'il n'a "jamais" envisagé de créer un "label d'Etat" pour les médias, et "encore moins de ministère de la Vérité", comme l'en accusent les médias de Vincent Bolloré, la droite et l'extrême droite, assure la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon lors du compte-rendu du conseil devant la presse. SONORE
Médias: Macron a assuré n'avoir "jamais" évoqué de "label d'Etat" (porte-parole)
