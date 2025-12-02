À Agde, le chat Rémi a désormais l'interdiction d'aller chez son voisin et sa propriétaire a été condamnée par la justice à payer 2.380 euros de dommages intérêts. Le voisin se plaignait des intrusions du félin dans son jardin et à son domicile, une décision qui émeut les défenseurs des animaux.
Un chat privé d'aller chez son voisin par la justice
