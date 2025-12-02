Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), bras armé de la Cour des comptes, frappe fort dans son dernier rapport sur la fiscalité du patrimoine. Alors que 60 % des richesses sont concentrées entre les mains de 10 % des foyers, l'institution dénonce un système jugé complexe, inégalitaire et inefficace. Au menu : baisse du plafond du Livret A, réforme de l'assurance-vie en succession, remise en cause du pacte Dutreil et même une taxe « ultra light » sur les très hauts patrimoines. De quoi relancer le débat explosif sur la contribution des plus aisés aux finances publiques…Les explications de Marc Vignaud, journaliste à L'Opinion. Ecorama du 2 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Livret A, héritage, assurance vie : ces mesures chocs de la Cour des comptes !
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
