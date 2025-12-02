Un téléphone, c'est "la pire arme qui soit", lance Mia Bannister, favorable à l'interdiction des réseaux sociaux aux jeunes Australiens depuis le suicide de son fils Ollie, victime de harcèlement en ligne et atteint d'anorexie.
Un téléphone est une "arme", avertit la mère d'un jeune Australien harcelé en ligne
