 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cameroun : décès en prison de l'opposant Anicet Ekane, soutien d'Issa Tchiroma Bakary

information fournie par France 24 02/12/2025 à 16:28

L'opposant camerounais et figure de la gauche nationaliste Anicet Ekane est mort à 74 ans, lundi, alors qu'il se trouvait en détention, à Yaoundé. Président du Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie (Manidem), ce soutien de l'opposant Issa Tchiroma Bakary avait été interpellé le 24 octobre à Douala, à la veille de l'annonce de la victoire de Paul Biya, reconduit pour un huitième mandat.

Vidéos les + vues

1

Plus de 1.000 morts en Asie après des inondations dévastatrices

information fournie par AFP Video 01 déc.
2

Hong Kong: les équipes d'identification des victimes pénètrent dans le lotissement incendié

information fournie par AFP Video 29 nov.
3

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01 déc.
4

Procès du chantage à la sextape: Gaël Perdriau se dit " totalement innocent" et fait appel

information fournie par AFP Video 01 déc.
1
5

Procès du chantage à la sextape: "Je me sens soulagé" (Artigues)

information fournie par AFP Video 01 déc.
6

Liban: le pape Léon XIV arrive au monastère Saint Maron au deuxième jour de sa visite

information fournie par AFP Video 01 déc.
7

Hong Kong à l'heure du recueillement après l'incendie qui a fait 128 morts

information fournie par AFP 29 nov.
8

"Une première": des œuvres tout en chocolat bientôt vendues aux enchères

information fournie par AFP Video 01 déc.
1

Des Brésiliens célèbrent la détention de l'ex-président Jair Bolsonaro

information fournie par AFP Video 23 nov.
2

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
3

Crash du Rio-Paris : début des réquisitions devant la cour d'appel

information fournie par AFP Video 26 nov.
4

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9
5

Les multinationales pratiquent-elles toujours autant l’optimisation fiscale ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
2
6

A la JDC, des jeunes réagissent à l'idée d'un service militaire volontaire

information fournie par AFP Video 26 nov.
7

Budget britannique: Londres poursuit ses hausses d'impôts et rassure les marchés

information fournie par AFP 26 nov.
2
8

Procès en appel du crash du Rio-Paris: le parquet général requiert une condamnation pour Airbus et Air France

information fournie par AFP 26 nov.
1

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
2

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
3

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
4

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
5

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
6

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
7

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
8

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank