Stéphane Gigou, président du directoire de Trigano , était l'invité de l'émission Ecorama du 2 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com . Parmi les sujets abordés : la publication des résultats financiers, l'évolution des ventes de camping-cars et caravanes, les effets de déstockage qui marquent 2025 comme une année de transition, la solidité de la génération de trésorerie ainsi que les perspectives de reprise de l'activité à partir de 2026.
Stéphane Gigou (Trigano) : "Nous avons prouvé que nous pouvons maintenir une rentabilité importante dans un contexte difficile !"
Valeurs associées
|174,6000 EUR
|Euronext Paris
|-0,46%
