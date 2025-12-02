Depuis la crise du Covid-19, la santé mentale des jeunes s'est encore dégradée. Un sur trois souffre d'un trouble psychique et les hospitalisations pour tentatives de suicide et d'automutilation ont explosé chez les filles. De plus en plus d'adolescents et de jeunes adultes souffrent de dépression, de troubles anxieux et alimentaires. France 24 a rencontré des jeunes qui ont souhaité raconter leur histoire, pour contribuer à briser les tabous qui touchent encore les problèmes de santé mentale.
Santé mentale : les jeunes Français en souffrance
