Airbus traverse une zone de turbulences. Trois jours après avoir dû rappeler en urgence près de 6.000 A320 pour corriger un problème logiciel, l'avionneur fait face à un nouveau couac : des défauts sur les panneaux de fuselage fournis par un sous-traitant. Résultat, le titre Airbus a décroché de 6 % en Bourse, malgré des assurances de l'entreprise que les incidents sont « identifiés » et « circonscrits ». L'analyse de Thibault Prébay, auteur et économiste indépendant. Ecorama du 2 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Bourse : et si les déboires d'Airbus étaient finalement une opportunité ?
Valeurs associées
|190,2400 EUR
|Euronext Paris
|-1,22%
