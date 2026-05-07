Guerre en Iran : Trump manipule-t-il les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama • 07/05/2026 à 14:10

Les marchés financiers ont vivement réagi à la perspective d’un possible accord entre les États-Unis et l’Iran. Les actions ont progressé tandis que les cours du pétrole ont reculé, dans l’espoir d’un apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Mais que sait-on réellement des discussions en cours ? Les investisseurs anticipent-ils un scénario trop optimiste ? Et quelles pourraient être les conséquences sur les marchés actions, les taux d’intérêt ou encore les prix du pétrole en cas d’accord… ou d’échec des négociations ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 7 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com