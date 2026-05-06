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François Heisbourg : "Trump veut à tout prix sortir de cette guerre"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 06/05/2026 à 14:05

Alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran ravivent les inquiétudes autour du détroit d’Ormuz, l’Europe tente de définir sa place dans un nouvel équilibre géopolitique mondial. François Heisbourg, conseiller spécial de la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de "L' Europe face aux prédateurs" (Odile Jacob) et spécialiste des relations internationales, revient sur les rapports de force entre grandes puissances, les intérêts stratégiques européens et les risques d’escalade au Moyen-Orient. Ecorama du 6 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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4 commentaires

  • 15:22

    Trump n'a qu'une ligne directrice. Son nombril, sa fortune et celle de sa famille. Il veut d'abord sauver les élections de mid term. Il n'a aucune stratégie et ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez. c'est pour cela qu'il s'est fait influencer par Netanyahu qui a dû lui faire miroiter un deuxième éclat à la vénézuélienne et voilà qui a dû gonfler son égo démesuré.

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