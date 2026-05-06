François Heisbourg : "Trump veut à tout prix sortir de cette guerre"

Alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran ravivent les inquiétudes autour du détroit d’Ormuz, l’Europe tente de définir sa place dans un nouvel équilibre géopolitique mondial. François Heisbourg, conseiller spécial de la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de "L' Europe face aux prédateurs" (Odile Jacob) et spécialiste des relations internationales, revient sur les rapports de force entre grandes puissances, les intérêts stratégiques européens et les risques d’escalade au Moyen-Orient. Ecorama du 6 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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