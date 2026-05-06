Des membres du gouvernement, dont le ministre des Transports Philippe Tabarot, le ministre de l'Economie Roland Lescure, et la ministre déléguée chargée de l'Energie Maud Bregeon, rassemblent les compagnies aériennes pour faire le point sur l'approvisionnement des aéroports français en kérosène. IMAGES
Kérosène: le gouvernement fait le point avec les compagnies aériennes
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