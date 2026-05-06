Jean-Luc Mélenchon a été désigné comme candidat de la France Insoumise pour la présidentielle de 2027. Une quatrième candidature pour le leader du mouvement qui assure que son parti et ses équipes sont prêtes à se lancer dans la campagne, unies derrière leur chef. LFI a-t-il déjà une longueur d'avance sur le reste de la gauche qui se divise toujours sur la stratégie à adopter ? Roselyne Febvre pose la question à Pablo Pillaud-Vivien et Dominique de Montvalon.
Candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle : la gauche pressée d'accélérer
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