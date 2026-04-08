Cessez-le-feu en Iran : les marchés financiers définitivement soulagés ?

L’annonce in extremis d’une trêve de deux semaines entre les États-Unis et l’Iran, assortie de la réouverture du détroit d’Ormuz, a immédiatement rassuré les marchés. Le pétrole décroche, les indices rebondissent, mais les investisseurs s’interrogent encore sur la solidité de cette désescalade et sur ses effets durables pour l’économie mondiale. L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 8 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.