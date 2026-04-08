Cash Confidences : changer son rapport à l'argent : par où commencer ?

information fournie par Boursorama • 08/04/2026 à 13:39

Comment concrètement changer mon rapport à l'argent et construire une relation plus saine ?

Dans ce nouvel épisode de Cash Confidences en partenairiat avec BoursoBank, Thomas Bouchard, coach professionnel certifié, nous guide pas à pas pour transformer notre relation à l'argent, de la prise de conscience aux actions concrètes.

De l'identification de nos croyances héritées aux exercices pratiques pour dépasser la peur de manquer, en passant par la méthode pour calculer ce dont on a vraiment besoin pour vivre, il partage des outils de coaching simples et puissants.

Le plus libérateur ? Comprendre que l'argent peut devenir un outil de liberté plutôt qu'une source d'anxiété, et qu'on peut reprogrammer sa relation à l'argent à tout âge.

Un épisode essentiel pour toutes celles et ceux qui veulent sortir de leurs blocages !