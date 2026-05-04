L'ancien président français Nicolas Sarkozy arrive à la cour d'appel de Paris pour la fin des auditions dans le procès du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.
Procès libyen: arrivée de Sarkozy pour la fin des auditions
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