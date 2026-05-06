Carburants : enfin des aides massives promises par le gouvernement ?

Face à la flambée des prix des carburants et aux tensions liées au conflit au Moyen-Orient, le gouvernement promet de nouvelles mesures de soutien pour les Français. Entre aides ciblées, débat sur les surprofits des groupes énergétiques et pression exercée sur les distributeurs, les annonces attendues la semaine prochaine pourraient marquer un changement d’échelle dans la réponse de l’exécutif. Les explications d'Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Ecorama du 6 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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