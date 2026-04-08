Images montrant le moment où une frappe israélienne touche un bâtiment dans le village d'Abbassiyé, à la périphérie de la ville de Tyr, dans le sud du Liban, après un avertissement israélien. Israël a repris ses frappes dans le sud du Liban mercredi, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a insisté sur le fait que l cessez-le-feu avec l'Iran n'inclut pas le Liban. IMAGES
Liban: une frappe israélienne touche un bâtiment près de Tyr
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