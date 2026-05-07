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La France serait-elle nettement moins endettée que ce que disent les statistiques ?

information fournie par Ecorama 07/05/2026 à 14:00

Alors que Jean-Luc Mélenchon a officiellement annoncé sa candidature à l’élection présidentielle, ses déclarations sur la dette publique relancent le débat économique. Le leader de La France insoumise estime que le niveau d’endettement de la France serait largement surestimé par les indicateurs traditionnels. A-t-il raison ? Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 7 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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7

2 commentaires

  • 14:53

    Que vaut la parole de Mélenchon dans le domaine économique ? Zéro . C'est pour cela qu'il peut promettre comme toute la gauche les lendemains qui chantent.

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