information fournie par SG Bourse • 08/04/2026 à 15:03

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

Cette semaine vous avez rendez-vous avec Marc Dagher de DT Expert, Mathieu Lebrun des Publications Agora et Jean Louis Cussac de Perceval Finance.

Au programme :

On refait la semaine sur l'Eurostoxx 50, le S&P500, Intuitive Surgical et le Sucre

Comment investir sur l'énergie avec les Produits de Bourse

Le coup de cœur des traders sur Elior, AMD et SES

Le quiz sur l'actualité boursière

Emission enregistrée le 8 avril 2026.

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