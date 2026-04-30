Sous l'imposante "porte du non-retour" à Ouidah, au Bénin, important point de départ des esclaves lors de la traite transatlantique, des grappes de touristes viennent s'imprégner de l'histoire du continent.
Au Bénin, l'envol du tourisme sur les traces de son histoire
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