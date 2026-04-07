Guerre en Iran : des marchés obligataires qui naviguent à vue ?

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La flambée des tensions au Moyen-Orient a rebattu les cartes sur les marchés obligataires, jusque-là portés par un scénario de détente monétaire. La remontée du pétrole ravive les craintes d'inflation, pousse les banques centrales à durcir le ton et plonge les investisseurs dans un environnement devenu extrêmement dépendant de la géopolitique. L'analyse de Yannick Lopez, Directeur des gestions Taux chez Ofi Invest AM.