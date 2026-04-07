Guerre en Iran : des marchés obligataires qui naviguent à vue ?

La flambée des tensions au Moyen-Orient a rebattu les cartes sur les marchés obligataires, jusque-là portés par un scénario de détente monétaire. La remontée du pétrole ravive les craintes d'inflation, pousse les banques centrales à durcir le ton et plonge les investisseurs dans un environnement devenu extrêmement dépendant de la géopolitique. L'analyse de Yannick Lopez, Directeur des gestions Taux chez Ofi Invest AM.
Emission enregistrée le 7 avril 2026
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