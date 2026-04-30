Le Pentagone évalue le coût de la guerre en Iran jusqu'à présent à 25 milliards de dollars, a déclaré son responsable financier au cours d'une audition parlementaire mercredi.
Le Pentagone évalue le coût de la guerre en Iran à 25 milliards de dollars jusqu'à présent
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