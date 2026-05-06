Les ministres du Commerce du G7 ont convenu de "muscler" leurs réponses face aux déséquilibres du commerce mondial, dans un contexte très tendu, déclare le ministre français délégué au Commerce extérieur, Nicolas Forissier, à l'issue de deux jours de réunion à Paris. (COMPLÈTE VIDIA9XU7ZQ_FR) SONORE
G7 Commerce: "Nous allons muscler nos réponses" face aux déséquilibres (ministre)
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