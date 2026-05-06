Le pape Léon XIV est revenu mardi sur les critiques à son égard émises par le président des Etats-Unis Donald Trump alors qu'il doit recevoir le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio le 7 mai au Vatican.
Le pape réaffirme la mission de l'Église de "prêcher la paix" avant la visite de Marco Rubio
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