Le retour sur Terre des astronautes d'Artémis 2 est prévu vendredi soir, après une mission de dix jours dont l'apogée a été un survol de la Lune riche en moments forts et en photographies grandioses. Coucher de Terre, cratères lunaires méconnus ou éclipse solaire... autant d'images qui font rêver.
Mission lunaire : qu'ont vu les astronautes d'Artémis 2 ?
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