En 2025, la Cour suprême a provisoirement autorisé l’administration Trump à lever le Temporary Protected Status (TPS), dont bénéficiaient des centaines de milliers de Vénézuéliens aux États-Unis. Ce statut leur permettait de travailler légalement et de rester sur le territoire tant que leur retour au Venezuela était jugé dangereux. Près de 600 000 personnes vivent désormais dans une grande incertitude juridique.
Depuis Trump, la fin du refuge : 600 000 Vénézuéliens dans l’impasse
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