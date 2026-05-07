Jean Peyrelevade, ancien président du Crédit lyonnais, était l'invité de l'émission Ecorama du 7 mai 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’état des finances publiques françaises, la question des retraites et de l’épargne des seniors, les pistes de réformes fiscales, le rôle de la BCE face à la dette, mais aussi les risques politiques et économiques que Jean Peyrelevade estime voir émerger à l’approche de 2027.
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