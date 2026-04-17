Les boulangers et fleuristes indépendants pourront ouvrir ce 1er mai, annonce le Premier ministre Sébastien Lecornu après avoir repoussé sine die une proposition de loi qui élargissait le travail ce jour-là à d'autres professions. "Un projet de loi d'origine gouvernementale va être présenté avant ce 1er mai pour cadrer", précise-t-il.
Les boulangers et fleuristes indépendants "pourront ouvrir ce 1er mai" (Lecornu)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro